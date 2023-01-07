ЗМІ: Зеленський призупинив громадянство 13 священників УПЦ МП

Президент України Володимир Зеленський призупинив громадянство низки священників УПЦ МП. Про це повідомляє LB.ua.



Видання з посиланням на джерела зазначає, що про це йдеться в указі № 898/2022 від 28.12.2022 року. Документ не оприлюднений офіційно, оскільки містить персональну інформацію.



Зокрема, йдеться про митрополита Тульчинського та Брацлавського Іонафана, якому СБУ вручила підозру в держзраді. Він є власником російського паспорта. Також про вікарія Тульчинської єпархії, єпископа Ладижинського Сергія, «який є до Іонафана дуже близькою людиною». Загалом президент указом призупинив громадянство 13 представників УПЦ МП.



Відповідне повідомлення — про втрату громадянства зазначеними особами — отримала також Державна міграційна служба. Згідно з чинними правилами, надалі вони можуть бути депортовані.

Раніше Зеленський своїм указом увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 11 грудня про застосування санкцій проти деяких представників Української православної церкви.