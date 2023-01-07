Жителям оккупации по ТВ показали рождественское обращение Зеленского

Жителям оккупированных Россией украинских территорий показали рождественское обращение президента Украины Владимира Зеленского — вместо российского Первого канала.



Как сообщают Telegram-каналы, цифровая сеть RTRS Krym, которая раздает сигнал на территории Крыма, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей по спутнику «Экспресс АМ6», с 1 января регулярно подвергалась хакерским атакам. Так произошло и в этот раз.



В результате для зрителей цифрового эфирного телевидения Т2 запустили обращение президента Украины.