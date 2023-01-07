Жителям окупації по ТБ показали різдвяне звернення Зеленського

Жителям окупованих Росією українських територій показали різдвяне звернення президента України Володимира Зеленського — замість російського Першого каналу.



Як повідомляють Telegram-канали, цифрова мережа RTRS Krym, яка роздає сигнал на території Криму, Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей через супутник «Експрес АМ-6», з 1 січня регулярно зазнавала хакерських атак. Так сталося і цього разу.



У результаті для глядачів цифрового ефірного телебачення Т2 запустили звернення президента України.