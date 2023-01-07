Галустян, Киркоров, Тимощук: Зеленский ввел санкции против 119 человек

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 6 января 2023 года — относительно санкций против деятелей культуры. Соответствующий документ опубликован на сайте президента.

В частности, в списке:

Ирина Аллегрова;

Жанна Бадоева;

Михаил Галустян;

Лариса Долина;

Филипп Киркоров;

Федор Добронравов;

Сергей Лазорев и другие.

В целом санкции введены против 119 российских и украинских деятелей культуры, в том числе эстрадных певцов, актеров, телеведущих и т.д. В перечень внесен и бывший капитан донецкого «Шахтера» Анатолий Тимощук.



Санкции предусматривают блокирование активов, запрет на выведение капиталов за пределы Украины, запрет на участие в приватизации, лишение государственных наград Украины и многое другое.