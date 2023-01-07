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Галустян, Киркоров, Тимощук: Зеленский ввел санкции против 119 человек

07 января 2023, 18:05

Галустян, Киркоров, Тимощук: Зеленский ввел санкции против 119 человек

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 6 января 2023 года — относительно санкций против деятелей культуры. Соответствующий документ опубликован на сайте президента.

В частности, в списке:

  • Ирина Аллегрова;
  • Жанна Бадоева;
  • Михаил Галустян;
  • Лариса Долина;
  • Филипп Киркоров;
  • Федор Добронравов;
  • Сергей Лазорев и другие.

В целом санкции введены против 119 российских и украинских деятелей культуры, в том числе эстрадных певцов, актеров, телеведущих и т.д. В перечень внесен и бывший капитан донецкого «Шахтера» Анатолий Тимощук.

Санкции предусматривают блокирование активов, запрет на выведение капиталов за пределы Украины, запрет на участие в приватизации, лишение государственных наград Украины и многое другое.

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