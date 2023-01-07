Галустян, Кіркоров, Тимощук: Зеленський ввів санкції проти 119 осіб

Президент України Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони від 6 січня 2023 року — щодо санкцій проти діячів культури. Відповідний документ опубліковано на сайті президента.

Зокрема, у списку:

Ірина Аллегрова;

Жанна Бадоєва;

Михайло Галустян;

Лариса Доліна;

Філіп Кіркоров;

Федір Добронравов;

Сергій Лазорєв та інші.

Загалом санкції введено проти 119 російських та українських діячів культури, зокрема естрадних співаків, акторів, телеведучих тощо. До переліку внесено й колишнього капітана донецького «Шахтаря» Анатолія Тимощука.



Санкції передбачають блокування активів, заборону на виведення капіталів за межі України, заборону на участь у приватизації, позбавлення державних нагород України та багато іншого.