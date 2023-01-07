Встреча пройдет в Турции: Лубинец рассказал, что намерен обсудить с Москальковой

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец встретится с российским омбудсменом Татьяной Москальковой. Об этом в эфире телемарафона сообщил Лубинец.



«Эта встреча состоится через несколько дней на территории Турции. Основной вопрос, который мы будем поднимать — это вопрос возвращения наших героев и героинь. Отдельно хотим поднять вопрос о возвращении гражданских заложников, которых РФ массово задержала на временно оккупированной территории Украины, и не отпускает их домой», — пояснил Лубинец.



Он добавил, что это — планы украинской стороны. С чем приедет российская сторона, и как они будут себя вести, Лубинец не знает.



«Но могу сказать, что предварительно мы получаем положительные сигналы, что они готовы этот вопрос рассматривать, скажем так. Опять же, у нас наработано множество вариантов. Я о них публично не могу сказать, и мы не можем использовать термин "обмен гражданских". Мы можем это делать касательно военнопленных — мы их обмениваем на основании Женевских конвенций», — подчеркнул омбудсмен.



По его словам, согласно международному гуманитарному праву, гражданских Россия должна отпустить.