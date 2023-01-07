Зустріч пройде в Туреччині: Лубінець розповів, що має намір обговорити з Москальковою

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зустрінеться з російським омбудсменом Тетяною Москальковою. Про це в ефірі телемарафону повідомив Лубінець.



«Ця зустріч відбудеться за кілька днів на території Туреччини. Основне питання, яке ми будемо порушувати — це питання повернення наших героїв і героїнь. Окремо хочемо порушити питання про повернення цивільних заручників, яких РФ масово затримала на тимчасово окупованій території України, і не відпускає їх додому», — пояснив Лубінець.



Він додав, що це — плани української сторони. Із чим приїде російська сторона, і як вони поводитимуться, Лубінець не знає.



«Але можу сказати, що попередньо ми отримуємо позитивні сигнали, що вони готові це питання розглядати, скажімо так. Знову ж таки, у нас напрацьовано безліч варіантів. Я про них публічно не можу сказати, і ми не можемо використовувати термін "обмін цивільних". Ми можемо це робити щодо військовополонених — ми їх обмінюємо на підставі Женевських конвенцій», — наголосив омбудсмен.





За його словами, згідно з міжнародним гуманітарним правом, цивільних Росія має відпустити.