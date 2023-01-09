Силы обороны Украины продолжают деоккупацию Луганской области — Гайдай

В Луганской области тяжелые бои, но ситуация стабильная, а ВСУ продолжают деоккупировать регион. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



Силы обороны Украины, как отметил Гайдай, продвигаются вперед – уничтожают технику и личный состав войск РФ. С боевым духом в рядах ВСУ, по его оценке, все в порядке, военные мотивированы защищать регион от российских оккупантов.



Также глава Луганской ОВА рассказал, что в войсках РФ ситуация с боевым настроем русских солдат другая, о чем рассказывают пленные. Гайдай сообщил, что ему стали известны случаи, как оккупанты показательно расстреливают тех, кто отказывается идти в атаку.

Кроме того Гайдай добавил, что в захваченных РФ в 2022 году городах востока Украины оккупантами не отремонтирована ни одна система отопления, а в многоэтажках температура воздуха критически низкая.

Российским войскам удалось продвинутся вперед в городе Соледар Донецкой области. Но успехи эти незначительны - и не приведут к оперативному окружению соседнего Бахмута. Об этом пишут аналитики американского Института изучения войны. Темпы продвижения на этом участке - максимум несколько сотен метров в день. А потери россиян здесь исчисляются сотнями в сутки. Что сейчас происходит в Соледаре? И почему этот город так важен для российского командования? Разбираемся в этом видео.