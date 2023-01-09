Сили оборони України продовжують деокупацію Луганської області — Гайдай

У Луганській області важкі бої, але ситуація стабільна, а ЗСУ продовжують деокупувати регіон. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.



Сили оборони України, як зазначив Гайдай, просуваються вперед – знищують техніку та особовий склад військ РФ. З бойовим духом у лавах ЗСУ, за його оцінкою, все гаразд, військові мотивовані захищати регіон від російських окупантів.



Також голова Луганської ОВА розповів, що у військах РФ ситуація з бойовим настроєм російських солдатів інша, про що розповідають полонені. Гайдай повідомив, що є випадки, коли окупанти показово розстрілюють тих, хто відмовляється йти в атаку.

Крім того Гайдай додав, що у захоплених РФ у 2022 році містах сходу України окупантами не відремонтовано жодну систему опалення, а у багатоповерхівках температура повітря критично низька.

Російським військам вдалося просунутися вперед у місті Соледар Донецької області. Але ці успіхи незначні - і не призведуть до оперативного оточення сусіднього Бахмута. Про це пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни. Темпи просування на цій ділянці – максимум кілька сотень метрів на день. А втрати росіян тут обчислюються сотнями на добу. Що зараз відбувається у Соледарі? І чому це місто таке важливе для російського командування? Розбираємось у цьому відео.