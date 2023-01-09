Армия РФ утром обстреляла Константиновку и Курахово, есть жертвы

Российские войска нанесли удары по Константиновке и Курахово Донецкой области. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.



По данным константиновских пабликов, в городе прозвучали два взрыва, а прилет российских снарядов зафиксирован не по жилым кварталам.



Публикуются фотографии поднимающихся над городом клубов дыма.



Также был нанесен удар армией РФ по Кураховской общине. Сообщается, что погиб один человек, а также есть раненые.

Ранее утром стало известно, что российские войска нанесли ракетный удар по рынку в поселке Шевченково Харьковской области. Известно о погибшей женщине и семи раненых.