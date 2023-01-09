Армія РФ вранці обстріляла Костянтинівку та Курахове, є жертви

Російські війська вдарили по Костянтинівці та Кураховому Донецької області. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.



За даними константинівських пабліків, у місті прозвучали два вибухи, а приліт російських снарядів зафіксований не по житлових кварталах.



Публікуються фотографії клубів диму, що піднімаються над містом.



Также було завдано удару армією РФ по Курахівській громаді. Повідомляється, що загинула одна людина, а також є поранені.

Раніше вранці стало відомо, що російські війська завдали ракетного удару по ринку в селищі Шевченкове Харківської області. Відомо про загиблу жінку та семеро поранених.