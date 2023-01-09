Войска РФ нанесли ракетный удар по рынку на Харьковщине. Погибла женщина, есть раненые

Российские войска нанесли ракетный удар по рынку в поселке Шевченково Харьковской области в понедельник утром. Известно о погибшей женщине и семи раненых.
«По уточненной информации, к сожалению, погибла 60-летняя женщина. Все остальные пострадавшие госпитализированы. Медики оказывают им помощь. Спасатели продолжают разбирать завалы», — сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
В пресс-службе ОВА уточнили, что на данный момент известно об 1 погибшей и 7 пострадавших, среди которых 13 летний ребенок.
По предварительной информации, удар по рынку был нанесен из комплкса С-300.
Удар по поселку Шевченково в Харьковской области. Фото Олег Синегубов