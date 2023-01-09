За месяц на Луганском направлении ВСУ разбили 78 единиц техники армии РФ

За месяц на Луганщине ВСУ уничтожили 78 единиц техники войск РФ и это данные о результатах работы одного подразделения. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

На днях за сутки, по его словам, уничтожена понтонная переправа и пять танков российской армии.

Были случаи, когда ВСУ, как рассказал Гайдай, разбивали за сутки сразу 23 единицы техники войск РФ.

«Относительно деоккупированных территорий - ситуация с безопасностью до сих пор сложная, обстрелы не прекращаются. В Новоселовском русский снайпер застрелил пожилую женщину», - сообщил Гайдай.

Российским войскам удалось продвинутся вперед в городе Соледар Донецкой области. Но успехи эти незначительны — и не приведут к оперативному окружению соседнего Бахмута. Об этом пишут аналитики американского Института изучения войны. Темпы продвижения на этом участке — максимум несколько сотен метров в день. А потери россиян здесь исчисляются сотнями в сутки. Что сейчас происходит в Соледаре? И почему этот город так важен для российского командования? Разбираемся в этом видео: