За місяць на Луганському напрямку ЗСУ розбили 78 одиниць техніки армії РФ

За місяць на Луганщині ЗСУ знищили 78 одиниць техніки військ РФ і це дані про роботу одного підрозділу. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Днями за добу, за його словами, знищено понтонну переправу та п'ять танків російської армії.

Були випадки, коли ЗСУ, як розповів Гайдай, розбивали за добу одразу 23 одиниці техніки військ РФ.

«Щодо деокупованих територій - безпекова ситуація досі складна, обстріли не припиняються. У Новоселівському російський снайпер застрелив літню жінку», - повідомив Гайдай.

Російським військам вдалося просунутися вперед у місті Соледар Донецької області. Але ці успіхи незначні і не призведуть до оперативного оточення сусіднього Бахмута. Про це пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни. Темпи просування на цій ділянці— максимум кілька сотень метрів на день. А втрати росіян тут обчислюються сотнями на добу. Що зараз відбувається в Соледарі? І чому це місто таке важливе для російського командування? Розбираємось у цьому відео: