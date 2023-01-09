Выписывать повестки в «Дие» пока не планируется — Минцифры

В государственном приложении «Дия» повестки гражданам поступать пока не будут. Об этом в комментарии The Village Ukraine сообщил руководитель по развитию электронных услуг министерства цифровой трансформации Украины Мстислав Баник.



Он отметил, что новый порядок взятия на военный учет не предусматривает, что повестки будут поступать через «Дию».



«В нашем плане работы пока нет таких задач», — сказал Баник.



Вместе с тем сообщается, что согласно постановлению Кабинета министров, в приложении «Дия» должен появиться электронный военный билет, работа Минцифры совместно с Минобороны в этом направлении, по данным Баника, еще идет.



«Большинство государственных сервисов и услуг почти всегда предусматривают возможность их внедрения онлайн в Дія. Война показала, что доступность цифровых сервисов для граждан – одно из приоритетных решений», — сообщил он.

3 января Кабмин утвердил новый порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов. Соответствующее постановление от 30 декабря 2022 года опубликовано на сайте ведомства.