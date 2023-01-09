Виписувати повістки в «Дії» поки що не планується — Мінцифри

У державному додатку «Дія» повістки громадянам надходити поки не будуть. Про це в коментарі The Village Ukraine повідомив керівник з розвитку електронних послуг міністерства цифрової трансформації України Мстислав Банік.



Він зазначив, що новий порядок взяття на військовий облік не передбачає, що повістки надходитимуть через «Дію».



«У нашому плані роботи поки що немає таких завдань», — сказав Банік.



Разом з тим повідомляється, що згідно з постановою Кабінету міністрів, у додатку «Дія» має з'явитися електронний військовий квиток, робота Мінцифри спільно з Міноборони в цьому напрямку, за даними Баніка, ще триває.



«Більшість державних сервісів та послуг майже завжди передбачають можливість їх запровадження онлайн в «Дії». Війна показала, що доступність цифрових сервісів для громадян – одне пріоритетних рішень», — повідомив він.

3 січня Кабмін затвердив новий порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Відповідну ухвалу від 30 грудня 2022 року опубліковано на сайті відомства.