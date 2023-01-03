Данные через «Дію» и воинский учет за границей: Какие изменения утвердил Кабмин

Кабмин утвердил новый порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов. Соответствующее постановление от 30 декабря 2022 года опубликовано на сайте ведомства.
Документом утвержден ряд изменений в процедуре воинского учета. В частности, мужчины призывного возраста смогут подавать необходимую для военкомата личную информацию о себе через приложение «Дія». Порядок и механизм будет разрабатывать Минобороны.
Также в постановлении прописано взаимодействие между Единым государственным реестром военнообязанных и другими государственными базами данных. Таким образом, свежие данные о призывнике будут автоматически передаваться военным.
Кроме того, в документе есть еще несколько важных моментов:
Еще один из пунктов касается женщин-врачей и фармацевтов, не состоявших на воинском учете до утверждения этого порядка. Они могут трудоустраиваться как невоеннообязанные до конца 2026 года.
Ранее сообщалось, что документом предусмотрено осуществление ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов государственными органами, предприятиями, учреждениями и организациями по спискам персонального учета в соответствии с предложениями Национального агентства по вопросам государственной службы Украины и Государственной службы статистики Украины.