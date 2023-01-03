Данные через «Дію» и воинский учет за границей: Какие изменения утвердил Кабмин

Кабмин утвердил новый порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов. Соответствующее постановление от 30 декабря 2022 года опубликовано на сайте ведомства.



Документом утвержден ряд изменений в процедуре воинского учета. В частности, мужчины призывного возраста смогут подавать необходимую для военкомата личную информацию о себе через приложение «Дія». Порядок и механизм будет разрабатывать Минобороны.



Также в постановлении прописано взаимодействие между Единым государственным реестром военнообязанных и другими государственными базами данных. Таким образом, свежие данные о призывнике будут автоматически передаваться военным.



Кроме того, в документе есть еще несколько важных моментов:

сверка данных по призывникам теперь может проводиться путем обхода дворов, который санкционирует местная власть (мэр, сельский или поселковый голова);

принимать на работу или учебу военнообязанного смогут только после предъявления им актуального военного билета (в том числе через «Дію»), либо же постановки на воинский учет;

на руководителей предприятий возложена обязанность оповещать работников о призыве и доводить приказ об этом им под подпись;

руководители предприятий, учреждений, органов власти и организаций теперь должны будут вручать повестки по явке в военкомат;

дипломатические ведомства будут вести воинский учет среди украинцев, находящихся за границей;

центры занятости будут подавать информацию о безработных военнообязанных.

Еще один из пунктов касается женщин-врачей и фармацевтов, не состоявших на воинском учете до утверждения этого порядка. Они могут трудоустраиваться как невоеннообязанные до конца 2026 года.



Ранее сообщалось, что документом предусмотрено осуществление ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов государственными органами, предприятиями, учреждениями и организациями по спискам персонального учета в соответствии с предложениями Национального агентства по вопросам государственной службы Украины и Государственной службы статистики Украины.