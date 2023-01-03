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Данные через «Дію» и воинский учет за границей: Какие изменения утвердил Кабмин

03 января 2023, 19:46

Данные через «Дію» и воинский учет за границей: Какие изменения утвердил Кабмин

Кабмин утвердил новый порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов. Соответствующее постановление от 30 декабря 2022 года опубликовано на сайте ведомства.

Документом утвержден ряд изменений в процедуре воинского учета. В частности, мужчины призывного возраста смогут подавать необходимую для военкомата личную информацию о себе через приложение «Дія». Порядок и механизм будет разрабатывать Минобороны.

Также в постановлении прописано взаимодействие между Единым государственным реестром военнообязанных и другими государственными базами данных. Таким образом, свежие данные о призывнике будут автоматически передаваться военным.

Кроме того, в документе есть еще несколько важных моментов:

  • сверка данных по призывникам теперь может проводиться путем обхода дворов, который санкционирует местная власть (мэр, сельский или поселковый голова);
  • принимать на работу или учебу военнообязанного смогут только после предъявления им актуального военного билета (в том числе через «Дію»), либо же постановки на воинский учет;
  • на руководителей предприятий возложена обязанность оповещать работников о призыве и доводить приказ об этом им под подпись;
  • руководители предприятий, учреждений, органов власти и организаций теперь должны будут вручать повестки по явке в военкомат;
  • дипломатические ведомства будут вести воинский учет среди украинцев, находящихся за границей;
  • центры занятости будут подавать информацию о безработных военнообязанных.

Еще один из пунктов касается женщин-врачей и фармацевтов, не состоявших на воинском учете до утверждения этого порядка. Они могут трудоустраиваться как невоеннообязанные до конца 2026 года.

Ранее сообщалось, что документом предусмотрено осуществление ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов государственными органами, предприятиями, учреждениями и организациями по спискам персонального учета в соответствии с предложениями Национального агентства по вопросам государственной службы Украины и Государственной службы статистики Украины.

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