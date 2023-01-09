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Пограничники отразили 5 атак оккупантов на Бахмутском направлении

09 января 2023, 16:27

Пограничники отразили 5 атак оккупантов на Бахмутском направлении

Пограничники Украины на Бахмутском направлении в Донецкой области отразили 5 атак оккупантов. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

«Так, при поддержке артиллерии враг пять раз пытался штурмовать разные позиции пограничных подразделений, вовлеченных в оборону на Бахмутском направлении. Однако все попытки были бесполезны», — написали в ГПСУ.

Отмечается, что пограничники отбили все атаки огнем из стрелкового и группового оружия и оккупанты отступили.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский рассказал, что позиции Сил обороны Украины были усилены на Бахмутском направлении.

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