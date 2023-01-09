ВСУ в районе Бахмута и Соледара усилили дополнительными подразделениями

В ВСУ усилили позиции украинской армии на Бахмутском направлении. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, посетивший обороняющиеся войска в районе Бахмута и Соледара Донецкой области.

«Враг снова предпринял отчаянную попытку штурма города Соледар по разным направлениям и бросил в бой наиболее профессиональные отряды вагнеровцев. Вместе с тем, благодаря мужеству наших защитников, умелому и грамотному применению огневого поражения, противник понес значительные потери и в очередной раз отступил, несмотря на пропагандистские вражеские заявления о якобы захваченном Соледаре», - сказал он.

Ранее спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил, что за предыдущие сутки российские оккупанты совершили 106 обстрелов в Соледаре, а в городе произошли 22 боевых столкновения.