Прикордонники відбили пʼять атак окупантів на Бахмутському напрямку

Прикордонники України на Бахмутському напрямку на Донеччині відбили 5 атак окупантів. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

«Так, за підтримки артилерії ворог п’ять разів намагався штурмувати різні позиції прикордонних підрозділів, залучених до оборони на Бахмутському напрямку. Проте усі спроби даремні», — написали у ДПСУ.

Зазначається, що прикордонники відбили всі атаки вогнем зі стрілецької та групової зброї та окупанти відступили.

Раніше командувач Сухопутними військами ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський розповів, що позиції Сил оборони України були посилені на Бахмутському напрямку.