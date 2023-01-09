Обстрел Очакова: Количество раненных продолжает расти

Последствия удара по Очакову. Фото: Кирилл Тимошенко

Количество раненых в Очакове Николаевской области в результате российского бстрела выросло до 15 человек, из них — один ребенок двух лет. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.



Ранее сообщалось о 8 раненых.



В пресс-службе оперативного командования «Юг» сообщили, что в результате обстрела днем 9 января разрушение нескольких админзданий, повреждены жилые дома и городская больница.



Уточняется, что обстрел велся из реактивных систем залпового огня.



В Очакове повреждено более 100 домов, уточнил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.