Обстріл Очакова: Кількість поранених продовжує зростати

Наслідки удару по Очакову. Фото: Кирило Тимошенко

Кількість поранених в Очакові Миколаївської області внаслідок російського бстрілу зросла до 15 осіб, з них — одна дитина двох років. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.



Раніше повідомлялося про 8 поранених.



У прес-службі оперативного командування «Південь» повідомили, що внаслідок обстрілу вдень 9 січня зруйновано кілько адмінбудівель, пошкоджено житлові будинки та міську лікарню.



Уточнюється, що обстріл вівся із реактивних систем залпового вогню.



В Очакові пошкоджено більше 100 будинків, уточнив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.