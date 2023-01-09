НАБУ объявило в розыск нардепку Маргариту Шол

НАБУ объявило в розыск депутатку Верховной Рады от «Слуги народа» Маргариту Шол, которая незадекларировала аренду квартиры в Киеве за 5 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба бюро.



22 декабря по поручению руководителя САП прокуроры с участием детективов НАБУ Шол сообщили о подозрении в умышленном внесении заведомо недостоверных сведений в ежегодную декларацию за 2020 год, то есть в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса.



Следствие установило, что Шол не внесла в декларацию за 2020 год сведения о квартире в Киеве, которой она пользовалась в течение 2020-2021 годов на основании договора аренды, чем нарушила требования пп. 2, 3 ч. 2 ст. 46 закона «О предотвращении коррупции».



Маргарита Шол в 2019 году была избрана народной депутаткой 9 созыва от партии «Слуга народа» номером 107 в списке как беспартийная от Мариуполя. Член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики.