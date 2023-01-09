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НАБУ оголосило у розшук нардепку Маргариту Шол

09 січня 2023, 18:08

НАБУ оголосило у розшук нардепку Маргариту Шол

НАБУ оголосило у розшук депутатку Верховної Ради від «Слуги народу» Маргариту Шол, яка незадекларувала оренду квартири у Києві за 5 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба бюро.

22 грудня за дорученням керівника САП прокурори за участю детективів НАБУ Шол повідомили про підозру у навмисному внесенні свідомо недостовірних відомостей до щорічної декларації за 2020 рік, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу.

Слідство встановило, що Шол не внесла до декларації за 2020 рік відомості про квартиру, яку вона користувалася протягом 2020-2021 років на підставі договору оренди, чим порушила вимоги пп. 2, 3 ч. 2 ст. 46 закону «Про запобігання корупції».

Маргариту Шол у 2019 році було обрано народною депутаткою 9 скликання від партії «Слуга народу» номером 107 у списку як безпартійна від Маріуполя. Член Комітету з питань аграрної та земельної політики.

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