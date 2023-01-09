В России умер создатель ракет «Калибр», которыми обстреливают Украину

Умер создатель российских ракет «Калибр» Павел Камнев. Российские СМИ пишут, что он умер в возрасте 85 лет. О смерти Камнева сообщили в концерне «Алмаз-Антей», в котором тот был научным руководителем.



В пресс-службе концерна отметили, что Камнев «принимал активное участие в разработке многих ракетных комплексов» и руководил работами по созданию образцов ракетного вооружения для различных родов войск. Научным руководителем концерна Камнев стал в 2017 году.



Войска РФ используют ракеты «Калибр» с первого дня полномасштабной войны в Украине. Этими ракетами войска РФ обустраивают, в частности, гражданские объекты Украины.