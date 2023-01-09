Отряды «вагнеровцев» и огонь по своим: Маляр о наступлении российских войск на Соледар

Российские оккупационные войска начали штурм Соледара Донецкой области. Об этом сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр.



По ее словам, после неудачной попытки захватить Соледар и отступления российские войска перегруппировались, возместили потери, перекинули дополнительные штурмовые отряды, сменили тактику и начали «мощный штурм».



Как утверждает Маляр, в наступлении задействовано большое количество штурмовых групп, «сформированных из лучших резервов вагнеровцев».



По ее словам, войска наступают «буквально по трупам своих солдат», а также массированно применяют артиллерию, системы залпового огня и минометы, «накрывая огнем даже собственных бойцов».



Российским войскам удалось продвинутся вперед в городе Соледар Донецкой области. Но успехи эти незначительны — и не приведут к оперативному окружению соседнего Бахмута. Об этом пишут аналитики американского Института изучения войны. Темпы продвижения на этом участке — максимум несколько сотен метров в день. А потери россиян здесь исчисляются сотнями в сутки. Что сейчас происходит в Соледаре? И почему этот город так важен для российского командования? Разбираемся в этом видео: