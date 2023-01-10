Оккупантами за сутки разрушены 47 гражданских объектов Донецкой области

Оккупанты атаковали Донецкую область из авиации, ЗРК «С-300», РСЗО «Град», артиллерии и минометов. Фото: Полиция Донецкой области

Правоохранители задокументировали 21 удар войск РФ по Донецкой области. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что из-за обстрелов есть раненые мирные жители.



Оккупанты из авиации, ЗРК «С-300», РСЗО «Град», артиллерии и минометов атаковали 11 населенных пунктов региона. Обстреляны города Авдеевка, Константиновка, Бахмут, Краматорск, пгт Большая Новоселка, Кураховка, Райгородок, села Веселое, Каменка, Красногоровка, Александро-Шультино.

Разрушены и повреждены 47 гражданских объектов Донецкой области – 32 жилых дома, завод, почта, магазины, кафе, остановка общественного транспорта, линия электропередач, автомобили.

Из авиации оккупанты ударили по селу Красногоровка. Информация о жертвах и повреждениях не поступала. Кроме того артиллерией враг ударил по поселку Кураховка. В населенном пункте разрушены 24 частных и 6 многоквартирных домов, есть раненые гражданские жители.

«Четыре ракеты «С-300» оккупанты направили на Краматорский район. Две из них попали на территорию завода в Константиновке. Один удар пришелся на Краматорск и еще один в поселок Райгородок – пострадали объекты инфраструктуры. По предварительным данным, мирные жители не пострадали», - рассказали правоохранители.

Отмечается, что под массированным огнем находился Бахмут. В результате атак армии РФ были травмированы местные жители, а также пострадали сотрудники полиции, один полицейский погиб.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.



Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 93 человека, с начала обязательной эвакуации – более 34 830 человек, среди них 5146 – дети, 2005 – люди с инвалидностью.

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