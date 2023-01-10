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Окупантами за добу зруйновано 47 цивільних об'єктів Донецької області

10 січня 2023, 10:55

Окупантами за добу зруйновано 47 цивільних об'єктів Донецької області

Окупанти атакували Донецьку область з авіації, ЗРК «С-300», РСЗВ «Град», артилерії та мінометів. Фото: Поліція Донецької області Окупанти атакували Донецьку область з авіації, ЗРК «С-300», РСЗВ «Град», артилерії та мінометів. Фото: Поліція Донецької області

Правоохоронці задокументували 21 удар військ РФ по Донецькій області. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що через обстріл є поранені мирні жителі.

Окупанти з авіації, ЗРК « С-300», РСЗВ «Град», артилерії та мінометів атакували 11 населених пунктів регіону. Обстріляно міста Авдіївка, Костянтинівка, Бахмут, Краматорськ, смт Велика Новосілка, Курахівка, Райгородок, села Веселе, Кам’янка, Красногорівка, Олександро-Шультине.

Зруйновано та пошкоджено 47 цивільних об'єктів Донецької області – 32 житлові будинки, завод, пошта, магазини, кафе, зупинка громадського транспорту, лінія електропередач, автомобілі.

З авіації окупанти вдарили по селу Красногорівка. Інформація про жертви та пошкодження не надходила. Крім того, артилерією ворог ударив по селищу Курахівка. У населеному пункті зруйновано 24 приватні та 6 багатоквартирних будинків, є поранені цивільні жителі.

«Чотири ракети «С-300» окупанти спрямували на Краматорський район. Дві з них влучили на територію заводу в Костянтинівці. Один удар прийшовся на Краматорськ та ще один на селище Райгородок – постраждали об’єкти інфраструктури. За попередньою інформацією, мирні жителі не постраждали», - розповіли правоохоронці.

Зазначається, що під масованим вогнем був Бахмут. Внаслідок атак армії РФ було травмовано місцевих жителів, а також постраждали співробітники поліції, один поліцейський загинув.

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ і спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 93 особи, з початку обов'язкової евакуації – понад 34 830 осіб, серед них 5146 – діти, 2005 – люди з інвалідністю.

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