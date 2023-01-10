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ВСУ: По Соледару и окрестностям за сутки было нанесено 86 ударов

10 января 2023, 13:36

ВСУ: По Соледару и окрестностям за сутки было нанесено 86 ударов

За сутки по Соледару и окрестностям города было нанесено 86 обстрелов разными системами артиллерии, город фактически уничтожен. Об этом спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый рассказал в эфире «24 канала».

«Только за эти сутки по Соледару и окрестностям было нанесено 86 обстрелов разными системами артиллерии. Президент вновь вчера это тоже подчеркнул, что город фактически уничтожен», - сказал он.

Череватый отметил, что главный метод штурма города у россиян сейчас - это использование систем поражения, РСЗО, ствольной артиллерии и за их счет продвижение малых групп пехоты.

На участке Бахмут-Соледар, как подчеркнули в ВСУ, противник сосредоточил своих лучших специалистов, в частности спецназовцы ЧВК «Вагнер» при поддержке регулярной российской армии.

Как предполагают в разведке Великобритании, захват Соледара остается главной оперативной целью армии РФ, предположительно, это поможет оккупантам нарушить украинские линии коммуникаций и осуществить попытку окружения Бахмута с Севера.

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