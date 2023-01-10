Войска РФ усилили давление на Бахмут, но вряд ли окружат город — Британская разведка

Российские войска усилили давление на Бахмут Донецкой области, но вряд ли окружат его в ближайшее время. Об этом идет речь в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании.

Отмечается, что за последние несколько дней российские войска осуществили тактическое продвижение в Соледаре и, возможно, контролируют большую часть населенного пункта. Соледар расположен в 10 км к северу от Бахмута. Как предполагают в разведке Великобритании, захват Соледара остается главной оперативной целью армии РФ, предположительно, это поможет оккупантам нарушить украинские линии коммуникаций и осуществить попытку окружения Бахмута с Севера.

Кроме того британские специалисты отмечают, что часть боевых действий сосредоточена на входах в 200-километровые неиспользуемые туннели соляных шахт, которые проходят под районом. Обе стороны, вероятно, обеспокоены тем, что они могут быть использованы для проникновения в тыл.

В разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании также сообщается, что несмотря на усиление давления на Бахмут, армия РФ вряд ли окружит город в ближайшее время, поскольку украинские силы удерживают стабильные оборонительные рубежи в глубине и контролируют пути снабжения.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 9 января заявил, что российские оккупационные войска сконцентрировали свои наибольшие усилия на Соледаре в Донецкой области и сказал, что «результатом этой тяжелой и продолжительной битвы станет освобождение всего Донбасса».