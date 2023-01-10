По Соледару та околицях за день було нанесено 86 ударів

За добу по Соледару та околицях міста було завдано 86 обстрілів різними системами артилерії, місто фактично знищено. Про це речник Східного групування ЗСУ Сергій Череватий розповів в ефірі «24 каналу».



«Тільки за цей час по Соледару і околицям було завдано 86 обстрілів різними системами артилерії. Президент знову вчора також підкреслив, що місто фактично знищене», — сказав він.



Череватий зазначив, що головний метод штурму міста у росіян зараз — це використання систем ураження, РСЗВ, ствольної артилерії та за їх рахунок просування малих груп піхоти.



На ділянці Бахмут-Соледар, як наголосили у ЗСУ, противник зосередив своїх найкращих фахівців, зокрема спецназівці ПВК «Вагнер» за підтримки регулярної російської армії.

Як припускають у розвідці Великобританії, захоплення Соледара залишається головною оперативною метою армії РФ, ймовірно, це допоможе окупантам порушити українські лінії комунікацій та здійснити спробу оточення Бахмута з Півночі.