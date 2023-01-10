«ДНР»: В результате обстрелов в Донецке и Владимировке погиб один человек, больше 10 ранены 

Один мирный житель погиб и более 10 получили ранения во вторник в результате обстрелов Донецка и села Владимировка под Волновахой. Об этом заявили в штабе «территориальной обороны» группировки «ДНР».



Уточняется, что погиб житель Кировского района Донецка, восемь человек ранены. Все жертвы — горняки Шахты им. Скочинского, сообщает «министерство угля и энергетики ДНР».



«По оперативной информации от артатаки пострадали девять горняков, к сожалению, один из умер», — отмечается в сообщении.

Последствия обстрела шахты им. Скочинского в Кировском районе Донецка

Обновлено. Позже «мэр» Донецка Алексей Кулемзин сообщил о поступлении информации про еще двух раненых в Кировском районе по улице Бирюзова. Двух мужчин 1977 года рождения с осколочными ранениями доставил в в больницу имени Калинина. Состояние одного из пострадавших «тяжелое».



Также в Донецке под обстрел попал Ленинский район. Была ранена женщина, заявили в «Штабе терробороны».



Еще двое гражданских пострадали во Владимировке под Волновахой.



Ранее в группировке заявили, что под обстрел попал рейсовый автобус в Куйбышевском районе. Там обошлось без жертв.