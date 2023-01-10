«ДНР»: Внаслідок обстрілів у Донецьку та Володимирівці загинула одна людина, більше 10 поранено

Один мирний житель загинув і більше 10 дістали поранення у вівторок внаслідок обстрілів Донецька та села Володимирівка під Волновахою. Про це заявили у штабі «територіальної оборони» угруповання «ДНР».



Уточнюється, що загинув мешканець Кіровського району Донецька, вісім людей поранено. Усі жертви — гірники Шахти ім. Скочинського, повідомляє «міністерство вугілля та енергетики ДНР».



«За оперативною інформацією від артатаки постраждали дев’ять гірників, на жаль, один із них помер», — зазначається у повідомленні.

Наслідки обстрілу шахти ім. Скочинського в Кіровському районі Донецька

Оновлено. Пізніше «мер» Донецька Олексій Кулемзін повідомив про ще двох поранених у Кіровському районі на вулиці Бірюзова. Двох чоловіків 1977 року народження з осколковими пораненнями доправив до лікарні імені Калініна. Стан одного з постраждалих «важкий».



Також у Донецьку під обстріл потрапив Ленінський район. Було поранено жінку, заявили у «Штабі тероборони».



Ще двоє громадянських постраждали у Володимирівці під Волновахою.



Раніше у угрупуванні заявили, що під обстріл потрапив рейсовий автобус у Куйбишевському районі. Там обійшлось без жертв.