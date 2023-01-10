Под Кременной будет подключаться тяжелая техника — Гайдай

В Луганской области продолжаются боевые действия на линии фронта. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.



По его словам, ситуация остается сложной, но контролируемой украинскими Силами обороны.



«В направлении Белогоровки стабильно Силы обороны держатся и отбивают все наступления, все попытки прорвать линию обороны со стороны врага. Что касается Сватовско-Кременского направления, там преимущество на стороне наших защитников. Они небыстро, но стабильно, шаг за шагом, освобождают территорию Луганской области», — уточнил Гайдай.



Глава ОВА отметил, что это очень сложно. Погода сейчас ухудшилась.



«Низкая температура для бойцов в окопах — это вообще адовые условия. Но будет оживление боевых действий, потому что земля уже промерзла достаточно серьезно, и будет подключаться тяжелая техника», — пояснил Гайдай.