Під Кремінною буде підключатися важка техніка — Гайдай

У Луганській області тривають бойові дії на лінії фронту. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.



За його словами, ситуація залишається складною, але контрольованою українськими Силами оборони.



«У напрямку Білогорівки стабільно Сили оборони тримаються та відбивають усі наступи, усі спроби прорвати лінію оборони з боку ворога. Що стосується Сватівсько-Кремінського напрямку, там перевага на боці наших захисників. Вони нешвидко, але стабільно, крок за кроком, звільняють територію Луганської області», - уточнив Гайдай.



Очільник ОВА зазначив, що це дуже складно. Погода зараз погіршилася.



«Низька температура для бійців в окопах - це взагалі пекельні умови. Але буде пожвавлення бойових дій, тому що земля вже промерзла досить серйозно, і буде підключатися важка техніка», - пояснив Гайдай.



