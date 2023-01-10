Миссия МАГАТЭ прибудет на подконтрольные Украине АЭС в ближайшее время

Глава Государственной инспекции ядерного регулирования (ДИЯРУ) Олег Кориков подтвердил прибытие в ближайшее время миссии МАГАТЭ на все три атомные станции, находящиеся на подконтрольной Украине территории. Об этом он рассказал во время брифинга, передает «Интерфакс-Украина».



«МАГАТЭ согласилось на организацию миссии на всех других наших АЭС по приглашению Украины. Главная цель – мониторинг ядерной безопасности в военных условиях. МАГАТЭ в режиме реального времени будут свидетелями того, что происходит, когда все энергоблоки отключаются аварийной защитой, как это произошло 23 ноября в результате обстрелов России», – сказал он.



Кориков также отметил, что МАГАТЭ продолжает переговоры с Россией по созданию инициированной агентством зоны безопасности вокруг захваченной Запорожской АЭС.



«Переговоры проводятся, проходят встречи в Москве. Мы исходим из того предложения, что зона безопасности должна создаваться на условиях полной демилитаризации, деоккупации ЗАЭС, включая город Энергодар, и возвращения ее под контроль украинской власти», – описал ситуацию глава ГИЯРУ.



Кориков подчеркнул, что ЗАЭС подключена к энергосистеме Украины и потребляет украинскую электроэнергию, но, несмотря на возможность выдавать ресурс, ее запуск в работу блокируется оккупантами.



Он также отметил, что в результате создания российскими захватчиками опасных условий работы на ЗАЭС количество ее персонала существенно уменьшилось, но достаточно, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию при таких условиях.



Кориков подтвердил, что в энергоистеме сейчас работает 8 из 9 энергоблоков, которые находятся на подконтрольной Украине территории, один – в плановом ремонте. По его данным, АЭС дать чуть больше половины потребления электроэнергии.