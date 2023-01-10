Місія МАГАТЕ прибуде на підконтрольні Україні АЕС найближчим часом

Голова Державної інспекції ядерного регулювання (ДІЯРУ) Олег Коріков підтвердив прибуття найближчим часом місії МАГАТЕ на всі три атомні станції, що знаходяться на підконтрольній Україні території. Про це він розповів під час брифінгу, повідомляє «Інтерфакс-Україна».



«МАГАТЕ погодилося на організацію місії на всіх інших наших АЕС на запрошення України. Головна мета – моніторинг ядерної безпеки у військових умовах. МАГАТЕ в режимі реального часу будуть свідками того, що відбувається, коли всі енергоблоки відключаються аварійним захистом, як це сталося 23 листопада внаслідок обстрілу Росії», – сказав він.



Коріков також зазначив, що МАГАТЕ продовжує переговори з Росією щодо створення ініційованої агентством зони безпеки навколо захопленої Запорізької АЕС.



«Переговори проводяться, відбуваються зустрічі у Москві. Ми виходимо з тієї пропозиції, що зона безпеки має створюватись на умовах повної демілітаризації, деокупації ЗАЕС, включаючи місто Енергодар, та повернення її під контроль української влади», – описав ситуацію голова ГІЯРУ.



Коріков наголосив, що ЗАЕС підключена до енергосистеми України та споживає українську електроенергію, але, незважаючи на можливість видавати ресурс, її запуск у роботу блокується окупантами.



Він також зазначив, що внаслідок створення російськими загарбниками небезпечних умов роботи на ЗАЕС кількість її персоналу суттєво зменшилась, але достатньо, щоб забезпечити безпечну експлуатацію за таких умов.



Коріков підтвердив, що в енергосистемі зараз працює 8 з 9 енергоблоків, які знаходяться на підконтрольній Україні території, один – у плановому ремонті. За його даними, АЕС дає трохи більше половини споживання електроенергії.