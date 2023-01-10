В Минреинтеграции рассказали подробности по эвакуации из опасных районов

С первых недель полномасштабного вторжения организовано 165 гуманитарных коридоров для эвакуации. Об этом говорится в отчете Минреинтеграции.



В документе отмечается, что по гумкоридорам за март-май эвакуировано более 350 тысяч гражданских лиц: преимущественно женщин, детей и пожилых людей, в том числе гражданских лиц с мариупольской «Азовстали».



Также в ведомстве сообщили, что в рамках работы Координационных штабов по вопросам эвакуации гражданского населения из опасных территорий в целом эвакуировано более 150 тысяч человек.



«Эвакуированным детям и детям на деоккупированных территориях ЮНИСЕФ предоставляются наборы зимней одежды для детей из числа внутренне перемещенных лиц в возрасте от двух до 14 лет. Обеспечено наборами зимней одежды более 112 тысяч детей», — отметили в Минреинтеграции.



Там добавили, что ведомство вместе со Всемирной продовольственной программой реализуют совместный гуманитарный проект по обеспечению продуктовыми наборами маломобильных переселенцев, которых эвакуировали из опасных регионов. Уже доставлены продукты для около пяти тысяч граждан в почти 150 специализированных учреждений. Проект продолжается.