У Мінреінтеграції розповіли подробиці евакуації з небезпечних районів

З перших тижнів повномасштабного вторгнення організовано 165 гуманітарних коридорів для евакуації. Про це йдеться у звіті Мінреінтеграції.



У документі зазначається, що гумкоридорами за березень-травень евакуйовано понад 350 тисяч цивільних осіб: переважно жінок, дітей та літніх людей, у тому числі цивільних осіб з маріупольською «Азовсталі».



Також у відомстві повідомили, що у рамках роботи Координаційних штабів з питань евакуації цивільного населення з небезпечних територій загалом евакуйовано понад 150 тисяч осіб.



«Евакуйованим дітям та дітям на деокупованих територіях ЮНІСЕФ надаються набори зимового одягу для дітей серед внутрішньо переміщених осіб віком від двох до 14 років. Забезпечено наборами зимового одягу понад 112 тисяч дітей», — зазначили у Мінреінтеграції.



Там додали, що відомство разом із Всесвітньою продовольчою програмою реалізують спільний гуманітарний проєкт із забезпечення продуктовими наборами маломобільних переселенців, яких евакуювали з небезпечних регіонів. Вже доставлено продукти близько п'яти тисяч громадян до майже 150 спеціалізованих установ. Проєкт продовжується.