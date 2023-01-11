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В Раде анонсировали лишение мандатов еще четверых нардепов

11 января 2023, 09:12

В Раде анонсировали лишение мандатов еще четверых нардепов

На ближайшем заседании Верховная Рада избавит мандатов еще четверых депутатов из запрещенных партий. Об этом сообщил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Он отметил, что произойдет конституционным способом, без шансов на обжалование в судах.

«Потому что это и есть правильный путь очищения парламента, а не те провокации, которые играют на руку коллаборантам не зависимо от названия партии. Мы всех помним и никому ничего не простим. Эта история обязательно будет иметь продолжение. Но все будет согласно закону и Конституции Украины», — написал Арахамия.

Ранее в вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский заявил, что прекратил гражданство нардепов Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина и Андрея Деркача.

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