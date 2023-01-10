Зеленский лишил гражданства Медведчука, Козака, Кузьмина и Деркача

Президент Владимир Зеленский прекратил гражданство нардепов Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина и Андрея Деркача. Об этом Зеленский рассказал в вечернем видеообращении.



«На основании материалов, которые были подготовлены СБУ и Государственной миграционной службой и в соответствии с Конституцией нашей страны я принял решение о прекращении гражданства четырех лиц: Деркача Андрея Леонидовича, Козака Тараса Романовича, Кузьмина Рената Равельевича и Медведчука Виктора Владимировича», — сказал президент.



Он подчеркнул, что если народные избранники выбирают службу не народу Украины, «а убийцам, которые пришли в Украину, то и наши действия будут соответствующими».

21 сентября состоялся обмен пленными между Украиной и Россией. Украинской стороне было возвращено 215 военнослужащих из числа защитников Мариуполя, включая командиров «Азова» и других подразделений, оборонявших город. В обмен России передали Виктора Медведчука и 55 военнослужащих РФ и «Л-ДНР». Известно, что Медведчук был обменен на 200 украинских военных, а пятеро командиров обороны Мариуполя — на 55 военных РФ и «Л-ДНР».



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