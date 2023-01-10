Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Зеленский лишил гражданства Медведчука, Козака, Кузьмина и Деркача

10 января 2023, 22:08

Зеленский лишил гражданства Медведчука, Козака, Кузьмина и Деркача

Президент Владимир Зеленский прекратил гражданство нардепов Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина и Андрея Деркача. Об этом Зеленский рассказал в вечернем видеообращении.

«На основании материалов, которые были подготовлены СБУ и Государственной миграционной службой и в соответствии с Конституцией нашей страны я принял решение о прекращении гражданства четырех лиц: Деркача Андрея Леонидовича, Козака Тараса Романовича, Кузьмина Рената Равельевича и Медведчука Виктора Владимировича», — сказал президент.

Он подчеркнул, что если народные избранники выбирают службу не народу Украины, «а убийцам, которые пришли в Украину, то и наши действия будут соответствующими».

21 сентября состоялся обмен пленными между Украиной и Россией. Украинской стороне было возвращено 215 военнослужащих из числа защитников Мариуполя, включая командиров «Азова» и других подразделений, оборонявших город. В обмен России передали Виктора Медведчука и 55 военнослужащих РФ и «Л-ДНР». Известно, что Медведчук был обменен на 200 украинских военных, а пятеро командиров обороны Мариуполя — на 55 военных РФ и «Л-ДНР».

Смотрите также:

Еще по теме

Люди
ренат кузьмин Виктор Медведчук Владимир Зеленский Тарас Козак Андрей Деркач
Прочее
Война Гражданство

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:41
В Донецке сообщают о проблемах с интернетом
18:56
«ДНР»: В Снежном подорвался ребенок
16:31
Войска РФ намерены обстрелять больницу на оккупированной части Луганщины — ЦНС
14:47
«ДНР»: В результате обстрелов в Донецке и Владимировке погиб один человек, больше 10 ранены 
13:29
В Куйбышевском районе оккупированного Донецка обстреляли автобус
12:21
Советник мэра: В Мариуполе захватчики начали принудительную паспортизацию
12:10
В Горловке оккупанты незаконно мобилизовали 30 местных жителей — Генштаб
11:39
В оккупированном Мариуполе находятся более 30 тысяч россиян
23:45
Число раненых из-за обстрела в Донецке возросло до трех
20:57
Двух «директорок» школ в Луганской области подозревают в коллаборационизме
16:41
В морг Мелитополя привезли фуру ликвидированных оккупантов — мэр Федоров
15:03
«ДНР»: Во время обстрела Донецка погибла женщина
11:48
«ДНР» рассказала о жертвах обстрелов за стуки
23:00
Главные события в оккупации 8 января
19:00
«ДНР»: Старобешевская и Зуевская ТЭС подверглись ударам. Есть погибшие
все новости
22:33
Ермак рассказал о разговоре с защитниками Мариуполя, которые находятся в Турции
22:08
Зеленский лишил гражданства Медведчука, Козака, Кузьмина и Деркача
21:41
В Донецке сообщают о проблемах с интернетом
21:27
Кто в России противостоит Путину: На что способна оппозиция
20:54
Идут бои за Соледар, оккупанты продолжают штурм — Минобороны
20:14
«Вагнеровцы» записали видео из Соледара
20:00
Донецкий «Шахтер» прилетел на сборы в Турцию
19:29
Сколько военнослужащих и гражданских освобождены из плена РФ — данные Минреинтеграции
18:56
«ДНР»: В Снежном подорвался ребенок
18:26
Глава МИД Германии посетила Харьков
18:21
В Украине на деоккупированной территории найдено более 16 тысяч тел погибших
17:58
В Минреинтеграции рассказали подробности по эвакуации из опасных районов
17:27
Пятеро сбежавших от мобилизации россиян живут в аэропорту Сеула
17:19
СБУ расследуют более 1,5 тысяч производств по фактам госизмены
16:59
На Херсонщине обследуют поврежденное жилье: Куда обращаться за помощью
все новости
ВИДЕО
Кто в России противостоит Путину: На что способна оппозиция Кто в России противостоит Путину: На что способна оппозиция
10 января, 21:27
По Донбассу бродят животные из Ямпольского зоопарка: Волонтеры спасали ослицу ► По Донбассу бродят животные из Ямпольского зоопарка: Волонтеры спасали ослицу ►
10 января, 11:52
Краматорск снова обстреляли: два человека погибли в машине Краматорск снова обстреляли: два человека погибли в машине
09 января, 22:38

«Новости Донбасса» © 2023, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама