У Раді анонсували позбавлення мандатів ще чотирьох нардепів

На найближчому засіданні Верховна Рада позбавить мандатів ще чотирьох депутатів із заборонених партій. Про це повідомив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Він зазначив, що станеться конституційним способом, без шансів на оскарження в судах.

«Бо це і є правильний шлях очищення парламенту, а не ті провокації, які грають на руку колаборантам не залежно від назви партії. Ми всіх пам‘ятаємо і нікому нічого не пробачимо. Ця історія обов‘язково матиме продовження. Але все буде згідно закону і Конституції України», — написав Арахамія.

Раніше у вечерньому відеозверненні президент Володимир Зеленський заявив, що припинив громадянство нардепів Віктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьміна та Андрія Деркача.