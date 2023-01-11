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РФ закрыла границы для военнообязанных — ГУР

11 января 2023, 10:29

РФ закрыла границы для военнообязанных — ГУР

В РФ с 9 января ограничили выезд из страны военнообязанным, в том числе ограниченно годным к службе. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Соответствующий приказ российская ФСБ, к которой относятся пограничники, направила во все пограничные управления страны.

«С 9 января 2023 года с 00:00 пограничным управлениям ФСБ России обеспечить ограничение выезда за пределы территории РФ граждан, имеющих заключение о готовности к военной службе по категориям "А", "Б" и "В"», — сказано в тексте.

Также в ГУР пояснили, что для указанных категорий граждан будет закрыта возможность выезда во всех пунктах пропуска на всех направлениях. Из текста следует, что выезд запрещают и категории «В», то есть ограниченно годным к военной службе. Призывников, которые относятся к этой категории, в мирное время освобождают от призыва, от военных сборов и зачисляют в запас.

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