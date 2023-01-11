РФ закрила кордони для військовозобов'язаних — ГУР

У РФ із 9 січня обмежили виїзд із країни військовозобов'язаним, зокрема обмежено придатним до служби. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.



Відповідний наказ російська ФСБ, до якої належать прикордонники, направила в усі прикордонні управління країни.



«З 9 січня 2023 року з 00:00 прикордонним управлінням ФСБ Росії забезпечити обмеження виїзду за межі території РФ громадян, які мають висновок про готовність до військової служби за категоріями "А", "Б" і "В"», — ідеться в тексті.



Також у ГУР пояснили, що для зазначених категорій громадян буде закрито можливість виїзду в усіх пунктах пропуску на всіх напрямках. З тексту випливає, що виїзд забороняють і категорії «В», тобто обмежено придатним до військової служби. Призовників, які належать до цієї категорії, у мирний час звільняють від призову, від військових зборів і зараховують до запасу.

Дивіться також:



