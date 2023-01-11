Ракетные удары по Авдеевке и Лиману: Ситуация на Донетчине

Донецкая область. Фото: ОВА

Ночью и утром россияне вели обстрелы преимущественно в центральной части Донецкой области. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.



На Донецком направлении снова больше всего пострадала Кураховская громада. В Курахово противник попал в предприятие, повреждена техника и гараж. В Кураховке есть прямое попадание в частный дом и двухэтажку, еще три дома повреждены частично. В Авдеевке в течение ночи продолжались хаотичные обстрелы по всему городу, а на утро россияне совершили два артобстрела и нанесли ракетный удар. Кроме того, обстрелы зафиксированы в Марьинской и Очеретинской громадах.



На Горловском направлении происходили периодические обстрелы окрестностей Часовоярской и Торецкой громад.



На Лисичанском направлении поздно ночью россияне ударили ракетами С-300 по Лиману — повредили школу.

Напомним, на подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погиб один мирный житель — в Бахмуте. Еще один гражданский ранен — в Нетайлово.