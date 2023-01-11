Ракетні удари по Авдіївці та Лиману: Ситуація на Донеччині

Вночі та вранці росіяни вели обстріли переважно в центральній частині Донецької області. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



На Донецькому напрямку знову найбільше постраждала Курахівська громада. У Кураховому противник влучив у підприємство, пошкоджено техніку та гараж. У Курахівці є пряме влучання в приватний будинок і двоповерхівку, ще три будинки пошкоджено частково. В Авдіївці протягом ночі тривали хаотичні обстріли по всьому місту, а на ранок росіяни здійснили два артобстріли та завдали ракетного удару. Крім того, обстріли зафіксовано в Мар'їнській та Очеретинській громадах.



На Горлівському напрямку відбувалися періодичні обстріли околиць Часовоярської та Торецької громад.



На Лисичанському напрямку пізно вночі росіяни вдарили ракетами С-300 по Лиману — пошкодили школу.

Нагадаємо, на підконтрольній українській владі частині Донеччини за минулу добу через обстріли з боку російських сил загинув один мирний житель — у Бахмуті. Ще один цивільний поранений — у Нетайловому.