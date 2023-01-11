В Херсоне из-за взрыва снаряда загорелся роддом

В Херсоне днем раздаются взрывы.



Как сообщают в местном паблике в Telegram, из-за взрыва выпущенного оккупантами снаряда загорелся перинатальный центр.



Руководитель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич отметил, что мощной взрывной волной выбило окна в детском отделении и повредило один из врачебных кабинетов. Работники центра, пациентки и дети не пострадали.



Позже стало известно, что из-за российской атаки пострадала одна работница перинатального центра. Женщина получила легкие ранения, ее жизни ничего не угрожает.





Ранее сообщалось, что 10 января вечером армия РФ в очередной раз ударила по Херсонской областной детской клинической больнице.