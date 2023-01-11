У Херсоні через вибух снаряда загорівся пологовий будинок

У Херсоні вдень лунають вибухи.



Як повідомляють у місцевому пабліку в Telegram, через вибух випущеного окупантами снаряда загорівся перинатальний центр.



Керівник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич зазначив, що потужною вибуховою хвилею вибило вікна в дитячому відділенні та пошкодило один із лікарських кабінетів. Працівники центру, пацієнтки та діти не постраждали.





Раніше повідомлялося, що 10 січня ввечері армія РФ укотре вдарила по Херсонській обласній дитячій клінічній лікарні.