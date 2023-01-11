В Беларуси создают аналог ЧВК «Вагнера», заявил соратник Тихановской

Белорусское охранное предприятие «ГардСервис», единственное, которому Александр Лукашенко разрешил иметь огнестрельное оружие, в разы увеличило численность сотрудников и готовится к участию в военных действиях. Об этом сообщает DW со ссылкой на представителя Объединенного переходного кабинета Светланы Тихановской по обороне и нацбезопасности Валерия Сахащика.



«Я знаю, что офицеры 5-й бригады спецназа [базируется в Марьиной Горке минской области] тренируют сотрудников "ГардСервис" на своем полигоне. Кроме того, компания забрала себе базу бывшего центра специальной подготовки "Динамо", там тоже происходят активные действия», – сказал Сахащик.



По его информации, персонал «ГардСервис» тренируется уже несколько месяцев. Сахащик считает, что сотрудников этой структуры готовят к участию в боевых действиях, их могут использовать в диверсионно-разведывательных группах и далее для штурмов, как и наемников российской частной военной компании ЧВК «Вагнера».



По словам Сахащика, за последнее время численность сотрудников "ГардСервиса" значительно возросла. Он предполагает, что в настоящее время их может быть более тысячи человек.



Ранее в СМИ появилась информация от анонимного сотрудника «ГардСервис», утверждавшего, что в конце июля-августе в Минск для обучения сотрудников ПОП прибыли наемники из ПИК Вагнера. Источник отмечал, что в «ГардСервис» в то время насчитывалось около полу тысячи человек, и что, по слухам, сотрудникам обещали командировки и в будущем зарплату 10 тысяч белорусских рублей (около 3700 евро в эквиваленте).



Частное охранное предприятие «ГардСервис» появилось в Беларуси в июне 2020 года. Тогда же Александр Лукашенко личным указом разрешил его сотрудникам носить, хранить и использовать служебное и гражданское оружие, а также специальные средства и физическую силу «в порядке, установленном законом для военизированной охраны».



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