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У Білорусі створюють аналог ПВК «Вагнера», заявив соратник Тихановської

11 січня 2023, 20:04

У Білорусі створюють аналог ПВК «Вагнера», заявив соратник Тихановської

Білоруське охоронне підприємство «ГардСервіс», єдине, якому Олександр Лукашенко дозволив мати вогнепальну зброю, в рази збільшило чисельність співробітників та готується до участі у військових діях. Про це повідомляє DW з посиланням на представника Об'єднаного перехідного кабінету Світлани Тихановської з питань оборони та нацбезпеки Валерія Сахащика.

«Я знаю, що офіцери 5-ї бригади спецназу [базується у Мар'їній Гірці мінської області] тренують співробітників "ГардСервіс" на своєму полігоні. Крім того, компанія забрала собі базу колишнього центру спеціальної підготовки "Динамо", там також відбуваються активні дії», – сказав Сахащик.

За його інформацією, персонал ГардСервіс тренується вже кілька місяців. Сахащик вважає, що співробітників цієї структури готують до участі у бойових діях, їх можуть використовувати в диверсійно-розвідувальних групах і далі для штурмів, як і найманців російської приватної військової компанії ПВК «Вагнера».

За словами Сахащика, останнім часом чисельність співробітників "ГардСервісу" значно зросла. Він припускає, що в даний час їх може бути понад тисячу людей.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація від анонімного співробітника "ГардСервіс", який стверджував, що наприкінці липня-серпні до Мінська для навчання співробітників ПОП прибули найманці з ПІК Вагнера. Джерело зазначало, що в «ГардСервіс» на той час налічувалося близько півтисячі осіб, і що, за чутками, співробітникам обіцяли відрядження і в майбутньому зарплату 10 тисяч білоруських рублів (близько 3700 євро в еквіваленті).

Приватне охоронне підприємство «ГардСервіс» з'явилося у Білорусі у червні 2020 року. Тоді ж Олександр Лукашенко особистим указом дозволив його співробітникам носити, зберігати та використовувати службову та цивільну зброю, а також спеціальні засоби та фізичну силу «у порядку, встановленому законом для воєнізованої охорони».

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